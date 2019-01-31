“الرقابة” ترفض دجاجا تركياً مخالفا للمواصفات

أفاد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بأن عينات من شحنة صدور دجاج تركي المنشأ بينت أن الشحنة غير مطابقة للمواصفات.

وقال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بصفحته في “فيسبوك” إنه قام بفحص العينة بناء على مراسلة من قبل جهاز الحرس البلدي مصراتة.

وفي منطقة السبعة بطرابلس ضبط العاملون في المركز رفقة جهاز الحرس البلدي عدة منتجات مواد تنظيف لا تحمل تاريخ صلاحية وأيضا توجد منتجات غذائية تحتوي على ألوان محظورة “E120 – E102″، حيث تم تعامل معها وفق الإجراءات المتبعة.

وقال مركز الرقابة على الأغذية والأدوية إن هذه الضبطيات تأتي في إطار الحملة الوطنية للأمن الغذائي والدوائي.

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