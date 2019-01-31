غسان سلامة: أمر بنفسي على عدد من المصارف وأتابع سعر الصرف يوميًا

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إنه «يمر بنفسه» على عدد من المصارف «وهناك طوابير أحيانًا وطوابير قد انتهت»، مشيرًا إلى أنه «يتابع سعر صرف العملة يوميًا».

ورأى غسان سلامة خلال مقابلة مع قناة «ليبيا روحها الوطن» الفضائية الأربعاء أن «هناك تحسنًا في سعر صرف الدينار، ولكن الإجراءات التي تم اتخاذها غير كافية».

وأضاف: «نحن نريد أكثر من ذلك بكثير، نريد توحيد المصرف المركزي، وأن يجتمع مجلس إدارة المصرف المركزي وتحديد سعر العملة».

ولفت سلامة إلى ضرورة «إعادة النظر في عدد كبير من الإجراءات الاقتصادية، ولكن نحن لسنا من نحكم ليبيا نحن نقترح ونضغط».

وأوضح سلامة أنه «لا نستطيع أن نحل مكان السلطات الليبية، ولتحصين الإجراءين اللذين جرى اتخاذهما هناك إجراءات عديدة يجب أن تتخذ وإلا سيبقى كل شيء هشًا، نستعجل الحكومة بأن تتخذ هذه الإجراءات في أسرع وقت ممكن لأنها ضرورية لرفاهية الشعب الليبي».

وأشار سلامة إلى أنه من «أصل حوالي 20 إجراء اقتصاديًا تم اتخاذ اثنين منها، وهناك 18 قرارًا نريد أن تتخذ فنحن نعتقد أن مصلحة الشعب الليبي في هذه القرارات».

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