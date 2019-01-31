“نساء ليبيا المُنتخبات” يتسلحن بالأفكار والسياسية

عقد الملتقى الأول لشبكة النساء المنتخبات على مستوى ليبيا بمدينة الزاوية، حيث تخلله إقامة ورشة عمل للتحاور وتبادل الآراء بين النساء المنتخبات في مجالس البلديات.

وحضر الملتقى الذي عقد بدار الزاوية للكتاب عميد بلدية الزاوية، وعدد من النساء المنتخبات بمختلف المجالس البلدية، وعدد من النساء اللاتي يرغبن في الترشح للانتخابات بالمستقبل.

وشهد الملتقى إلقاء محاضرة عن دور المرأة في المجال الخدمي عبر التاريخ القتها الدكتورة حنان منصور عضو هيئة التدريس بجامعة الزاوية، كما تم عرض تجارب سابقة لعدد من المنتخبات بالمجالس البلدية.

وهدفت الورشة إلى تبادل الآراء والافكار بين النساء المنتخبات وذلك للخروج بتوصيات تفيد المقبلات على الانتخابات.

يذكر أن شبكة النساء المنتخبات تأسست بين أعضاء المجالس البلدية عن فئة النساء في عام 2017 بمدينة طرابلس تحت شعار (نُمكن المرأة معاً) وذلك للارتقاء بالمرأة وتعزيز دورها في العملية الخدمية والسياسية في ليبيا.

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