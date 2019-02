شنّ كل من قسم النجدة وقسم المرور والتراخيص والحرس البلدي في بنغازي عدّة حملات تفتيشية على أسواق الخردة بمنطقة الكويفية، المعروفة بالـ “الرابش” لضبط جرائم الغش التجارى

وبحسب مديرية أمن بنغازي فإن الحملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فقط، عن ضبط العديد من القضايا المتنوعة يأتي ذلك فى إطار إسناد الأجهزة الأمنية لمواصلة الحملات لإحكام السيطرة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومخازن السلع والمواد غير المرخصة

