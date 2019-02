اشتباكات مسلحة في تراغن تسفر عن مقتل آمر الكتيبة 128 مُشاة

المتوسط:

أفادت مصادر، بأنَّ الاشتباكات المُسلحة الدائرة بين قوات الجيش الوطني والجماعات الإرهابية جنوب تراغن، أسفرت عن مقتل آمر سرية الحماية بالكتيبة 128 مشاة الضابط، عمر الزوي.

ونعت الكتيبة الزوي، الذي لقي مصرعه فجر، اليوم الجمعة، مؤكدة أنَّ الاشتباكات لا تزال مُستمرة، وأنها تمكنت من أسر أحد الإرهابيين.

وانطلقت الكتيبة 128 مُشاة إلى المنطقة الجنوبية بأوامر من القيادة العامة للجيش الوطني ضمن قوة عسكرية مُشاركة في عملية تحرير الجنوب، التي انطلقت منتصف يناير الماضي.

