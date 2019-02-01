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قتلى وجرحى من قوات حفتر جنوب سبها الليبية

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

1 فبراير,2019

31 يناير,2019

31 يناير,2019

قتل عدد من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الجمعة، وأصيب خمسة عشر آخرون في اشتباكات مع مسلحين من مكون التبو، في منطقة غدوة جنوب مدينة سبها60 كم.

 

وقال مصدر محلي من مدينة سبها جنبو ليبيا، لعربي21، إن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر دخلت دون قتال إلى بوابة الـ 17 جنوب سبها، التي يسيطر عليها التبو، وكذلك بوابة الأقواس.

 

وذكر المصدر أن التبو ليس لهم مصلحة في القتال داخل سبها التي يسيطر على أغلب أحياءها، قبيلة أولاد سليمان، بينما قوات التبو تتمركز في مناطق الطيوري وحجارة وعمارات الشركة الهندية على أطراف المدينة الجنوبية.

 

وأضاف أنه كلما توغلت قوات حفتر في الجنوب الليبي، كلما بعدت خطوط إمدادها، إضافة إلى صعوبة الطقس في فصل الصيف، والتفاهمات الوقتية مع جماعات محلية مسلحة يتغير ولاءها من حين إلى آخر.

 

وأكد المصدر المحلي، أن قوات حفتر مازالت بعيدة عن حقلي الفيل والشرارة النفطيين، جنوب غرب سبها، ومن المحتمل أن تواجه صعوبات في السيطرة عليها، نظرا لوجود قوات من التبو في الفيل، وأخرى من الطوارق في الشرارة.

 

وانتهى إلى أن التبو الذين يسيطرون على مدن حوض مرزق “القطرون، مرزق، تراغن” يرفضون بشكل قاطع دخول قوات حفتر إلى هذه المناطق، بسبب أن أغلب قوات حفتر تعتمد على العنصر العربي من الجنوب والشرق الليبي.

 

وفي الخامس عشر من كانون الثاني يناير الماضي أعلن الناطق باسم قوات عملية الكرامة، أحمد المسماري، انطلاق عملية عسكرية لتحرير الجنوب الغربي، ممن وصفها بالجماعات الإرهابية، المنتمية إلى تنظيمي داعش والقاعدة، وغيرها من العصابات التي تمارس أبشع أنواع القتل والجرائم.

 

واتهم المسماري في مؤتمر صحفي هذه التنظيمات بالعمل مع دول أجنبية، على تغيير ديموغرافي كبير يهدد الهوية الليبية.

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ليبيا الخبر

ليبيا الخبر

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تعليقات

  • الظاهر ان ناشر الخبر لايعرف ان من ينتمي الى الجيش الليبي ليبيون ومن ينتمي الى العصابات التشادية اجانب تشاديون مرزقة. للاف البعض لايخجل من خيانته للوطن ودعمه لمن يقتل ابناء الوطن. ومن تحالف مع عصابات التشادية وحاربت معه هذه العصابات لاشك خائن وعميل ولاشي يمكن ان يصف موقفه ذاك.

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  • متشمتين في اللي ماتوا وانجرحوا من الجيش الليبي يا موقع “ليبيا الخبر” يا خوانجية يا تيوس يا عديمين الوطنية والنخوة يا رخاص يا عملاء يا أوباش يا أوسخ خلق الله… لكن بإذن الله جايكم حفتر باش يقطع دابركم وترجعوا لوضعكم الطبيعي بين دايح ومحبوس ولابد وهارب وجايف… الله لا يربّحكم دنيا وآخرة يا أنجس وأحقر خلق الله

    إتفوووووه عليكم وعلى اللي يؤيد فيكم يا عبيد تركيا وقطر

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  • نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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