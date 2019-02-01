قتلى وجرحى من قوات حفتر جنوب سبها الليبية

قتل عدد من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الجمعة، وأصيب خمسة عشر آخرون في اشتباكات مع مسلحين من مكون التبو، في منطقة غدوة جنوب مدينة سبها60 كم.

وقال مصدر محلي من مدينة سبها جنبو ليبيا، لعربي21، إن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر دخلت دون قتال إلى بوابة الـ 17 جنوب سبها، التي يسيطر عليها التبو، وكذلك بوابة الأقواس.

وذكر المصدر أن التبو ليس لهم مصلحة في القتال داخل سبها التي يسيطر على أغلب أحياءها، قبيلة أولاد سليمان، بينما قوات التبو تتمركز في مناطق الطيوري وحجارة وعمارات الشركة الهندية على أطراف المدينة الجنوبية.

وأضاف أنه كلما توغلت قوات حفتر في الجنوب الليبي، كلما بعدت خطوط إمدادها، إضافة إلى صعوبة الطقس في فصل الصيف، والتفاهمات الوقتية مع جماعات محلية مسلحة يتغير ولاءها من حين إلى آخر.

وأكد المصدر المحلي، أن قوات حفتر مازالت بعيدة عن حقلي الفيل والشرارة النفطيين، جنوب غرب سبها، ومن المحتمل أن تواجه صعوبات في السيطرة عليها، نظرا لوجود قوات من التبو في الفيل، وأخرى من الطوارق في الشرارة.

وانتهى إلى أن التبو الذين يسيطرون على مدن حوض مرزق “القطرون، مرزق، تراغن” يرفضون بشكل قاطع دخول قوات حفتر إلى هذه المناطق، بسبب أن أغلب قوات حفتر تعتمد على العنصر العربي من الجنوب والشرق الليبي.

وفي الخامس عشر من كانون الثاني يناير الماضي أعلن الناطق باسم قوات عملية الكرامة، أحمد المسماري، انطلاق عملية عسكرية لتحرير الجنوب الغربي، ممن وصفها بالجماعات الإرهابية، المنتمية إلى تنظيمي داعش والقاعدة، وغيرها من العصابات التي تمارس أبشع أنواع القتل والجرائم.

واتهم المسماري في مؤتمر صحفي هذه التنظيمات بالعمل مع دول أجنبية، على تغيير ديموغرافي كبير يهدد الهوية الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر