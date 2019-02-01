الجيش الليبي يقترب من تطويق العاصمة طرابلس

قال محمود المصراتي الخبير السياسي الليبي إن القوات المسلحة الليبية تخوض حربا على عدة جهات في ليبيا.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى “سبوتنيك”، أن الجيش يتقدم بسرعة كبيرة في الجنوب الليبي ضد الجماعات الإرهابية والعصابات التشادية.

وتابع قائلا إن التحام الكتائب في الغرب بالقوات المسلحة الليبية يمثل أهمية كبرى، خاصة أن الكتائب الموجودة في الغرب كانت شبه خاملة، وأن منطقة طوق الحمادة تمثل أهمية كبرى، كما أن طوق العاصمة سينضم إلى القوات المسلحة خلال الأيام المقبلة، ويبدأ من الزاوية وصرمان وترهونة، حيث يتم العمل على إعلان منطقة غريان انضمامها للقوات المسلحة، وأن التحركات الحالية تهدف للسيطرة على العاصمة الليبية عبر حمايتها من كافة الجهات، الأمر الذي يسهل تسليمها للقوات المسلحة دون قطرة دم واحد.

وكان العميد أحمد المسماري أعلن في مؤتمر صحفي، أمس الخميس 31يناير/ تشرين الثاني، تمكن قوات الجيش الليبي من فتح ثلاثة محاور للذهاب إلى أقصى المنطقة الغربية وللالتحاق مع المنطقة العسكرية الغربية، منها محور الشويرف ، مزدة، غريان.المحور الثاني من السدادة إلى بني وليد ثم ترهونة. المحور الثالث وهو محور الحمادة الحمراء، الزنتان ثم الرجبان.

سيطرة جديدة

وبحسب مصدر عسكري ليبي في مدينة سبها جنوب البلاد، سيطرت قوات الجيش الليبي على منطقة غدوة 40 كيلومترا، عن مدينة سبها وسط استقبال الأهالي، أمس الخميس.

وقال المصدر العسكري الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “قوات الجيش الليبي ووحداتها قد تمكنت من السيطرة على منطقة غدوة جنوب سبها 40 كيلومترا حيث تم دخول الجيش لمنطقة غدوة وسط استقبال الأهالي”.

مضيفا، أن “قوات الجيش الليبي تستعد الآن لدخول منطقة جديدة للسيطرة عليها في جنوب ليبيا”.

وفي وقت سابق، قال العميد أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، إن القوات المسلحة ستدخل طرابلس دون قتال، وأنها ستبسط سيطرتها على كل مفاصل الدولة لإعادة الاستقرار.