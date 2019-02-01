صور وفيديو | رسمياً .. القيادة العامة تعلن قتل وأسر عشرات المتمردين التشاديين جنوب سبها

ليبيا – أعلنت غرفة عمليات الكرامة بالقيادة العامة للقوات المسلحة في بيان لها اليوم الجمعة تلقينها عصابات المرتزقة التشادية درساً في فنون القتال ، مبينة بأنها ألحقت بهم خسائر فادحة خلال المواجهات معهم في بلدة غدوة جنوب سبها.

غرفة عمليات الكرامة كشفت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة منه بأن قوات المعارضة التشادية تتلقى دعماً من قوة يقودها المطلوب للنائب العام والمدرج في قائمة العقوبات الامريكية ومجلس الامن إبراهيم جضران وبقايا الارهابيين الفارين من مدينة بنغازي.

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ونعت الغرفة في بيانها 3 من عناصرها سقطوا خلال المواجهات مع المرتزقة التشاديين ، كما نشرت صورة لأسرى من مقاتلي المعارضة التشادية تم القبض عليهم في ميدان المعركة وفقاً لمكتب المتحدث العسكري عميد أحمد المسماري إضافة للقطات فيديو يظهر فيها بعض الأسرى وهم يرتدون الزي العسكري التشادي المموه إضافة لصور بها مالايقل عن 20 جثة من العناصر المعادية .

وكانت مصادر عسكرية رفيعة المستوى من غرفة عمليات الجنوب قد أكدت للمرصد فى وقت سابق من اليوم إستاباب الوضع فى بلدة غدوة جنوبي سبها بعد إشتباكات دامية مع فلول المعارضة التشادية فقدت فيها قوات الجيش 3من عناصرها فيما قُتل عدد من المتمردين وأظهرت لقطات فيديو إعتقال عدد منهم وهم مصابون .

وكشف مصدر رفيع من الغرفة فى حديث لـ صحيفة المرصد ظهر اليوم الجمعة بأن معلومات إستخباراتية موثوقة وعمليات رصد محكمة ، أثبتت بأن القائد العام للمعارضة التشادية العقيد المدعو محمد حكيمي يقود المعركة بنفسه فى تلك المنطقة .

وأكدت ذات المصادر بأن حكيمي المطلوب لمكتب النائب العام الليبي فى طرابلس ، يتواجد على رأس قوة هي اللي هاجمت قوات الجيش اليوم فى بلدة غدوة الواقعة على بعد 60 كم إلى الجنوب منها .

وأضافت بأن حكيمي يتخذ من بلدة أم الأرانب مركزاً لعملياته مرجحة بأن محاولته إستعادة منطقة غدوة كانت محاولة يائسة لقطع الطريق على قوات الجيش ومنعها من التقدم نحو البلدة الأخرى حيث يتمركز مع مرتزقته .

وكان مكتب النائب العام قد أصدر فى 3 يناير المنصرم أوامر قبض على عدد من قيادات المتمردين التشاديين كان من بينهم محمد حكيمي المتهم بالمشاركة فى عدة هجمات ومعارك رفقة مليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي وبقايا قوات جضران الذي أُدرج بدوره على ذات القائمة .

ويعد حكيمي من أشرس القيادات التشادية المتمردة وأكثرها إرتزاقاً مع كل من يستطيع أن يدفع له المال بما فى ذلك تنظيم القاعدة ، كما أنه الذراع اليمنى للقيادي فى المعارضة التشادية المقيم فى الدوحة ” تيمان أرديمي ” والذي أدرجه النائب العام أيضاً على قائمته الخاصة للمطلوبين التشاديين فى ليبيا .

وفى الأثناء توعدت القيادة العامة مختلف الفصائل التشادية المتمردة فى جنوب ليبيا بالقصاص منها وبأشد الطرق متوعدة إياها إما بالرحيل عن البلاد أو الدفن فيها ، وسط ترقب لمعركة ستكون من أشد المعارك ضد هذه الفصائل فى بلدة أم الأرانب وخاصة مشروع العمارات الصينية حيث يتمركز هؤلاء بالمئات رفقة عائلاتهم .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية