إيطاليا تعزز تواجدها العسكري في مصراتة

كشفت جريدة الغازيتا الإيطالية، أن روما تعزز تواجدها العسكري في مدينة مصراتة، وترسل الفوج السابع القناصة، التابع للواء بينيرولو بفيلق السرسرية، مبرره هذا التواجد العسكري غير القانوني لحماية المستشفى العسكري الميداني الايطالي، في مصراتة، اضافة إلى تدريب المليشيات المسلحة هناك.

وكانت قوات اللواء بينيرولو أو ما يسمى بفيلق السرسرية ، شارك في الحرب الايطالية على الاراضي الليبية إبان الحرب العالمية الثانية في مناطق طبرق والعالمين ، في النصف الأول القرن الماضي.

