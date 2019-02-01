آمر الردع الخاصة: أنا ضد حفتر ولست من التيار المدخلي

كشف القيادي في كتيبة ثوار طرابلس، عاطف برقيق، عن اجتماع عقد مؤخرا مع آمر قوة الردع الخاصة، عبد الرؤف كارة، أوضح فيه كارة أنه ضد مشروع حفتر في المنقطة الغربية، مبينا أن قوة الردع هي من قضت على مشروعه في منطقة فشلوم بالعاصمة طرابلس.

وأوضح برقيق في حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك، أن كارة تابع قائلا: إن قوة الردع الخاصة هي من كشفت تورط حفتر في التفجير، الذي وقع أمام السفارة الإيطالية في طرابلس.

وأكد القيادي بثوار طرابلس، أن كارة نفى أن يكون من أتباع الشيخ السعودي ربيع المدخلي، موضحا أنه لم يقرأ كتابا أو يسمع شريطا واحدا للمدخلي.

وأشار برقيق إلى أن الاجتماع الذي صرح فيه كارة، كان بحضور بعض قيادات الثوار في المنطقة الغربية، من بينهم محمد التمتام من مدينة نالوت، وعبد المنعم شويه من صبراتة، وسامي عبود من يفرن، والصيد قدور من كتيبة النواصي، وفتحي المجحود من مدينة الزنتان.

وفي وقت سابق من يناير 2017م وقع تفجير بواسطة سيارة مفخخة، أمام وزارة التخطيط في محيط السفارة الإيطالية، بالعاصمة طرابلس، قتل على إثرة شخصان.

وقالت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إن منفذي تفجير السيارة المفخخة عسكريون تابعون لعملية الكرامة.

وبيّنت القوة في بيان لها اليوم، أن التحقيقات أثبتت أن التفجير كان يستهدف مقر السفارة الإيطالية، مشيرة إلى أن المعلومات تحصلت عليها بعد التحقيق مع أحد المخططين للعلمية.

وأعلنت قوة الردع الخاصة في ابريل من عام 2015م، سيطرتها على منطقة فشلوم وسط العاصمة طرابلس، بعد اقتحامها المنطقة للقضاء على مجموعة من المسلحين، المنتمين لـعملية الكرامة، التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

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