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آمر الردع الخاصة: أنا ضد حفتر ولست من التيار المدخلي

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

كشف القيادي في كتيبة ثوار طرابلس، عاطف برقيق، عن اجتماع عقد مؤخرا مع آمر قوة الردع الخاصة، عبد الرؤف كارة، أوضح فيه كارة أنه ضد مشروع حفتر في المنقطة الغربية، مبينا أن قوة الردع هي من قضت على مشروعه في منطقة فشلوم بالعاصمة طرابلس.

وأوضح برقيق في حسابه الشخصي على موقع الفيس بوك، أن كارة تابع قائلا: إن قوة الردع الخاصة هي من كشفت تورط حفتر في التفجير، الذي وقع أمام السفارة الإيطالية في طرابلس.

وأكد القيادي بثوار طرابلس، أن كارة نفى أن يكون من أتباع الشيخ السعودي ربيع المدخلي، موضحا أنه لم يقرأ كتابا أو يسمع شريطا واحدا للمدخلي.

 وأشار برقيق إلى أن الاجتماع الذي صرح فيه كارة، كان بحضور بعض قيادات الثوار  في المنطقة الغربية، من بينهم محمد التمتام من مدينة نالوت، وعبد المنعم شويه من صبراتة، وسامي عبود من يفرن، والصيد قدور من كتيبة النواصي، وفتحي المجحود من مدينة الزنتان.

وفي وقت سابق من يناير 2017م وقع تفجير بواسطة سيارة مفخخة، أمام وزارة التخطيط في محيط السفارة الإيطالية، بالعاصمة طرابلس، قتل على إثرة شخصان.

وقالت قوة الردع الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، إن منفذي تفجير السيارة المفخخة عسكريون تابعون لعملية الكرامة.

 

وبيّنت القوة في بيان لها اليوم، أن التحقيقات أثبتت أن التفجير كان يستهدف مقر السفارة الإيطالية، مشيرة إلى أن المعلومات تحصلت عليها بعد التحقيق مع أحد المخططين للعلمية.

 

وأعلنت قوة الردع الخاصة في ابريل من عام 2015م، سيطرتها على منطقة فشلوم وسط العاصمة طرابلس، بعد اقتحامها المنطقة للقضاء على مجموعة من المسلحين، المنتمين لـعملية الكرامة، التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

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تعليق

  • تانتا
    نبي انقولك يابوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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