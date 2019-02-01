مقتل 4 عناصر من قوات الكرامة في اشتباكات منطقة غدوة

أكدت مصادر مطلعة لقناة ليبيا الأحرار، سقوط 4 قتلى من قوات الكرامة جراء اندلاع اشتباكات بمنطقة غدوة مع مجموعات قالت إنها تابعة للمعارضة التشادية.

وكانت الكتيبة 128 قد أعلنت قبل ذلك مقتل اثنين من عناصرها بينهم آمر سرية الحماية بالكتيبة جراء هذه الاشتباكات بمنطقة غدوة.

من جهة أخرى قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي في تصريح للأحرار، إنهم أرسلوا سيارات إسعاف لجلب الجرحى من منطقة غدوة لتلقي العلاج في سبها نتيجة ضعف المعدات الصحية بمستشفى تراغن القريبة منها، مشيرا إلى أن الجرحى جرى نقلهم إلى مدينة بنغازي بعد تلقي الإسعافات الأولية في سبها.

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