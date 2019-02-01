الطويل يصدر قرار تكليف آمر جديد لـ”القوة الوطنية المتحركة”

أصدر رئيس الأركان العامة للجيش الليبي بحكومة الوفاق الوطني “عبد الرحمن الطويل” قرارا يقضي بتكليف العميد “أبوزيد زايد أبو الشواشي” بإمرة القوة الوطنية المتحركة.

وجاء القرار الذي يحمل رقم 273 لسنة 2018 ونشرته الصفحة الرسمية للقوة يوم الخميس بتكليف العميد ابوزيد زايد ابوالشواشي بإمرة القوة الوطنية المتحركة خلفا للآمر السابق “سعيد قوجيل”.

وقالت القوة الوطنية المتحركة في بيان مقتضب على صفحته الرسمية أن القوة وبقيادة العميد ابوزيد زايد ابوالشواشي في معسكر الـ17 تؤكد أنها على تمام الاستعداد لجميع المهام المكلفة بها.

وأضافت إن جميع تحركاتها وأوامرها تصدر فقط عن الآمر وغرفة العمليات بالقوة الوطنية المتحركة.

وفيما يلي صورة القرار كما نشرته القوة:

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