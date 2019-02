أصدرت الحكومة المؤقتة صكا ماليا بقيمة 500.000 دينار لصالح مستشفى زليتن التعليمي، كمساعدة لتوفير النواقص والإمكانيات اللازمة

جاء هذا بعد الاجتماع الذي عقد بمدينة البيضاء بحضور رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني ووزير الصحة رفقة الدكتور المبروك بن حيدر وتعتبر هذه المساعدة المالية مهمة جدا للمستشفى الذي يعاني الكثير من النقص في القدرات والإمكانيات تعيقه من إتمام العمل على أكمل وجه

