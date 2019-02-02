شكشك يبحث مع ديوان المحاسبة الأردني سبل التعاون في المجالات الرقابية

ليبيا – قام رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك خلال اليومين الماضيين بزيارة رسمية إلى ديوان المحاسبة الاردني حيث إستقبل الوفد من قبل رئيس الديوان الدكتور عبد خرابشة ومدراء الإدارات.

المجتمعون بحثوا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للديوان سبل تعزيز وتطوير أفاق التعاون بين ديوان المحاسبة الليبي والاردني بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك والمتعلقة بالشأن الرقابي.

وتضمن اللقاء تقديم عرض من قبل المختصين بديوان المحاسبة الاردني لمراحل التطور بالديوان وإستعراض عدد من مشاريع التوأمة التي تمت بين عدد من دواوين المحاسبة كما تناول العرض موجزعن إجراءات ديوان المحاسبة الاردني في أعمال مراجعة ومتابعة أهداف التنمية المستدامة وإستراتجيات الديوان في مجال التدريب والرقابة على الأداء .



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هذا وقد إستعرض شكشك خلال اللقاء أهم معالم التطور التي تتم حالياً بالديوان كما تطرق إلى مجموعة التحديات والمعوقات التي واجهت العمل بالديوان خلال الفترة السابقة، مؤكداً على دعم آليات التواصل والتعاون الثنائي بين الجهازين عبر إقتراح برامج تدريبية ذات نقلة نوعية للعمل الرقابي إضافة إلى التعاون في مجال إعداد الادلة والمعايير الإرشادية من خلال تبادل المعرفة والخبرات.

كما قام رئيس ديوان المحاسبة بزيارة مجموعة طلال أبو غزالة الدولية بإعتبارها أحدى المجموعات العالمية من شركات الخدمات المهنية المتخصصة في مجال المحاسبة والمراجعة والتدريب حيث أستقبل الوفد من قبل رئيس المجموعة الدكتور طلال أبو غزالة

وتناول اللقاء أطر التعاون بين المجموعة وديوان المحاسبة الليبي والذي نتج عنه توقيع إتفاقية تفاهم تتناول ثلاثة محاور رئيسية الاول يستهدف تقييم برامج التطوير المؤسسي ومحتوى الخطة الإستراتيجية (2015- 2019 ) من إجراء مراجعة تحليلية ومراجعة مؤشرات الأداء وآليات المتابعة والقياس وكذلك الإعداد للخطة الاستراتيجية (2019-2024) .



والمحور الثاني يستهدف تسهيل إجراءات إنخراط موظفي الديوان وحصولهم على الشهادات المهنية الصادرة عن المجمع العربي للمحاسبين القانونين والتي أعدت لتتلائم مع مناهج التأهيل المحاسبي المعتمد وقد منحت المجموعة الموافقة لعدد 15 مشترك من أعضاء الديوان كدفعة أولى قبل الانتهاء من إتفاقية إتمام الاجراءات الادارية للشهادات المهنية .



فيما تضمن المحور الثالث تأسيس المعهد الرقابي الليبي والذي يختص بالتدريب والتطوير في المجال المالي والرقابي وكذلك برامج التأهيل للحصول على الشهادات المهنية.