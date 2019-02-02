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الضرائب تصدر تعميماً بشأن ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية للشركات الوطنية والأجنبية

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

عممت مصلحة الضرائب على مدراء إدارات الضرائب بشأن ضرورة الالتزام بتنفيذ قانون ضرائب الدخل والذي يلزم الشركات الوطنية وفروع الشركات الأجنبية وكافة الأشخاص الاعتباريين بتقديم الإقرار بدخولها خلال شهر من تاريخ المصادقة على الميزانية في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وأكد مدير عام مصلحة الضرائب “امحمد التومي” في التعميم الذي تحصلت الاقتصادية علي نسخة منه على ضرورة أن يشمل الإقرار على جميع أرباح الشركة أو الفرع الأجنبي أو الشخص الاعتباري الناتجة عن نشاطه وكذلك على جميع الأرباح الناتجة عن بيع أي أصل من أصول النشاط المادية أو غير المادية.

إضافة إلى الفرق الناتج عن إعادة تقييم أصول النشاط عند اندماجه في غيره أو انفصال أحد الشركاء أو انضمامه وكل ما يحصل من ديون معدومة خلال السنة المقدم عنها الإقرار وغير ذلك من أرباح النشاط واي إيرادات وعوائد أخرى.

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قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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  • لا تعتقد ان المؤسسات العامة والخاصة تلقت اي تمويل للصيانة او التمويل اللازم لتغطية معاشات ومرتبات الموظفين والعاملين ،، حتى يتكلم أعضاء البرطمانات والأحزاب الليبية والتونسية واللبنانية بعد فشلهم وتمويلهم الغير قانوني لاحزاب تستنزف مصادر أموال وميزانية الدولة وتسببهم في فقدان ارواح الشباب الليبي ، ويطالبوا بالضراىءب …!!!!
    وهذا اخر شيء يجب ان يفكر فيه هؤلاء السراق للميزانية العامة للدولة ،اصحاب القراويط ،،، كل البلديات والمواطنين والمزارعين والبناءبن والمعلمين والموظفين في برنامجهم العام والشؤون الاجتماعية وإدارة المؤسسات الاسلامية والاوقاف والقبائل ، ينظمون برنامجهم الوطني لحماية إدارة المؤسسات الليبية من التمليك للأفراد ، او تخصيصها لجهة معينة غير الادارة العامة الليبية .

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