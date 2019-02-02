الضرائب تصدر تعميماً بشأن ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية للشركات الوطنية والأجنبية

عممت مصلحة الضرائب على مدراء إدارات الضرائب بشأن ضرورة الالتزام بتنفيذ قانون ضرائب الدخل والذي يلزم الشركات الوطنية وفروع الشركات الأجنبية وكافة الأشخاص الاعتباريين بتقديم الإقرار بدخولها خلال شهر من تاريخ المصادقة على الميزانية في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وأكد مدير عام مصلحة الضرائب “امحمد التومي” في التعميم الذي تحصلت الاقتصادية علي نسخة منه على ضرورة أن يشمل الإقرار على جميع أرباح الشركة أو الفرع الأجنبي أو الشخص الاعتباري الناتجة عن نشاطه وكذلك على جميع الأرباح الناتجة عن بيع أي أصل من أصول النشاط المادية أو غير المادية.

إضافة إلى الفرق الناتج عن إعادة تقييم أصول النشاط عند اندماجه في غيره أو انفصال أحد الشركاء أو انضمامه وكل ما يحصل من ديون معدومة خلال السنة المقدم عنها الإقرار وغير ذلك من أرباح النشاط واي إيرادات وعوائد أخرى.

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