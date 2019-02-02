غارات جوية قاتلة على اهداف لمعقل العصابات التشادية في مزرق

استهدف طيران سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي بغارات جوية قتالية عددا من الاهداف التابعة للعصابات التشادية في معقلهم بمنطقة مزرق.

وقال عميد بلدية مرزق إبراهيم شاويش في تصريحات اعلامية أن طائرات سلاح الجو شنت اليوم السبت ضربات جوية على أهداف مختلفة تعود للمعارضة التشادية في منطقة مرزق.

وأضاف شاويش أن الضربات الجوية بدأت منذ أمس الجمعة ضد حركات التمرد المختلفة، في محاولة لفرض الأمن وتأمين المنطقة.

وتأتي الغارات الجوية ضمن عمليات الجيش التي اطلقها في مناطق الجنوب بهدف تطهيره من العصابات التشادية التي تمارس الارهاب والحرابة والسرقة والتقطع للمواطنين.

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