عمليات الكرامة : الإساءة لأي مكون فى الجنوب مرفوضة ولا تمييز بين قبيلة وأخرى

أصدرت ” غرفة عمليات الكرامة ” الرئيسية بإمرة لواء عبدالسلام الحاسي ، السبت ، بياناً عسكري أكدت فيه بأن تحركها فى الجنوب كان لتلبية لنداء أهله الذي جرت ترجمته عندما اصدر القائد العام للقوات المسلحة الأمر لبعض القطاعات بالتحرك إلى المنطقة .

وأكد البيان الدي تلقت المرصد نسخة منه ، بأن هذا التحرك جاء لرفع المعاناة عن أهل الجنوب وإرساء القانون ودعم المؤسسات الشرعية ومحاربة عصابات الحرابة والخطف والابتزاز والتهريب التي أنهكت كاهل المواطنين وهددت حرياتهم وحرمتهم من كل احتياجاتهم وبثت الرعب والخوف في نفوسهم.

وأضاف البيان : ” إن القوات المسلحة مؤسسة وطنية هدفها حماية الوطن والمواطن ولم ولن تنحاز لأي مكون اجتماعي ضد آخر فالكل أمامها مواطنين ليبيين وهدفها واضح أمام الجميع وهو وطن موحد أمن عزيز يتساوى فيه الجميع أمام القانون ” .

وتابع البيان : ” هناك بعض الشرائح المضادة لهذه التوجهات وهي التي تبث الشائعات الكاذبة لزرع الفتن بين المواطنين والمؤسسات الشرعية والتي ننبه بشدة للانتباه لها وأخذ الحيطة والحذر منها وهناك من يقوم ببث مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي للتفاخر والسب والشتم لبعض المكونات الاجتماعية ، ونحن نستنكر كل هذه التصرفات غير الشرعية ونتبرأ من كل من يقوم بها “.

وتوعدت الغرفة بإتخاذ الإجراءات القانونية العادلة ضد كل من يرتكب هذه التصرفات التي لا تمثل إلا من يقوم بها بعيداً عن المؤسسة العسكرية وأهدافها وذلك بحسب نص البيان .

وختمت غرفة عمليات الكرامة بالقول : ” أخيرا توجه القوات المسلحة كل الاحترام والتقدير إلى جميع مكونات الجنوب الحبيب لما بذلوه من دعم وتعاون ومساعدة في سبيل تنفيذ واجبها الوطني وفق الله الجميع وعاشت ليبيا حرة أبيه موحدة ” .

المرصد – متابعات

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