طلاب في طرابلس يقدمون لمعلمهم سيارة هدية

قام مجموعة من خريجي مدرسة العصماء بمنطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس بتكريم استاذهم محمد الشامس بإهدائه سيارة ورحلة عمرة إلى الأراضي المقدسة. وأوضح نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الخريجين الذين اشتركوا في الهدية هم الطلاب الدارسين بمدرسة العصماء منذ العام 1992 إلى 2011 وسلم الخريجين الهدية للمعلم الشامس الذي قضى 30 عاما في التدريس خلال حفل أقيم على شرفه. ورحب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفكرة مؤكدين أنها بادرة طيبة تعبر عن الوفاء والعرفان بالجميل.
تعليقات
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بارك الله فيكم ولكم على الوفاء مايدل على اخلاق ووطنية. البعض اعتدى على معلمه للاسف عندما نزعت الاخلاق والوفاء.
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العمل الطيب دائما يأتي بثماره , يكفي الروح المعنوية العالية والمركز الأجتماعي الجميل وعدم الجحود والقدوة بالعرفان والرابط الديني الذي أهديتموه لأنفسكم ولهذا الأستاذ الطيب ,, وستكون ذكرى إجتماعية مفرحة له ولأسرته ولجميع الطلاب , ألف مبروك للجميع …
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