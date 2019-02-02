طلاب في طرابلس يقدمون لمعلمهم سيارة هدية

قام مجموعة من خريجي مدرسة العصماء بمنطقة الفرناج بالعاصمة طرابلس بتكريم استاذهم محمد الشامس بإهدائه سيارة ورحلة عمرة إلى الأراضي المقدسة. وأوضح نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الخريجين الذين اشتركوا في الهدية هم الطلاب الدارسين بمدرسة العصماء منذ العام 1992 إلى 2011 وسلم الخريجين الهدية للمعلم الشامس الذي قضى 30 عاما في التدريس خلال حفل أقيم على شرفه. ورحب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالفكرة مؤكدين أنها بادرة طيبة تعبر عن الوفاء والعرفان بالجميل.

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