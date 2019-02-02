سلامة يشدد على أهمية التفاهم قبل الذهاب للملتقى الوطني

أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان على أهمية وجود مستوى من التفاهم بين مختلف الأطراف قبل الذهاب إلى الملتقى الوطني الجامع.

سلامة وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده مع أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط في القاهرة؛ شدد على ضرورة احترام عدد من الشروط من أجل أن تكون الانتخابات حلا للأزمة؛ أبرزها وجود قانون للانتخابات والتزام الأطراف بنتائجها، فضلا عن شروط لوجستية تأخر وجودها بسبب الهجوم على مفوضية الانتخابات.

كما أشار سلامة إلى ضرورة وجود تفاهم على تسوية سياسية بين الشرق والغرب والسلطة العسكرية والمدنية وتيار فبراير وسبتمر؛ حسب تعبيره.

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