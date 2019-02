” السعيدي” : هناك طائرات قطرية تهبط يوميا في حقل الشرارة لهذا السبب

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب عن الجنوب علي السعيدي، ” أنه يطالب النائب العام في ليبيا بالقبض على رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله”.

وأوضح السعيدي، “هناك طائرات قطرية يومياً تأتي من مالطا لحقل الشرارة فالعلم ليبي و لكن التسجيل قطري،صنع الله أداة من أدوات الإنجليز الآن وعليكم بالانتفاضة عليه”.

وأكمل السعيدي ،” إن صنع الله شخص متلون وغير صادق و مراوغ بالإضافة إلى أن وعوده زائفة”.

وقال صنع الله ، ” إن صنع الله مجرم وأنه على استعداد لمواجهته بالحقائق و الأدلة وإن كانت لديه رغبة جامحة لتوحيد المؤسسة عام 2017 لما تملص من هذه الفرصة حينما كان على قرب من المجلس الرئاسي في الهجوم الأخير الذي حصل ذات العام”.

