أمغيب يحذر من التحركات المشبوهة في الجنوب

حذر عضو مجلس النواب سعيد أمغيب من التحركات المشبوهة لبعض الجهات الداخلية والخارجية التي تسعى إلى محاولة تشويه وإيقاف عمليات الجيش بالجنوب.

وقال أمغيب في تدوينة له بموقع “فيسبوك” وجدنا أنه يتوجب علينا “أن ننبه إلى خطورة المرحلة” داعيا الجميع إلى مساندة ودعم القوات المسلحة” محذرا “من بعض التحركات المشبوهة لبعض الجهات الداخلية والخارجية التي تسعى إلى محاولة تشويه وإيقاف عمليات الجيش بالجنوب”.

وشدد أمغيب على الدعم المستمر للقيادة العامة للجيش مضيفا “إننا على استعداد تام لتنفيذ أمر الموت من أجل هيبة وسيادة الوطن وحمل السلاح متى دعت الضرورة لمواجهة المخططات الأجنبية الرامية لزعزعة امن واستقرار وسيادة الوطن”.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أنها أطلقت عملية عسكرية في الجنوب تهدف الى حماية وتأمين سكان مناطق الجنوب الغربي من الارهابيين سواء من تنظيم داعش وتنظيم القاعدة الارهابي والعصابات الاجرامية المنتشرة في المناطق الجنوبية والتي تمارس أبشع انواع الجرائم من قتل وخطف وابتزاز وتهريب وتعمل مع دولا اجنبية على تغيير طبوغرافي كبير يهدد الهوية الليبية والمحافظة على وحدة وسلامة التراب الليبي ومنع العابثين والمخربين من النيل من استقلال ليبيا وسلامة اقليمها الجغرافي.

كما تهدف العملية الى تأمين مقدرات الشعب الليبي من النفط والغاز وحماية منظومة النهر الصناعي التي تغذي كافة المناطق الليبية في الشمال وتقوم عليها مشاريع كبيرة لتنمية مناطق الجنوب وايصال الخدمات الضرورية للمواطن مثل الوقود والمواد الطبية والغذائية وفتح كافة الطرق الرابطة بين الجنوب والشمال وتأمينها وفرض القانون ومنع الجريمة وإيقاف الهجرة غير الشرعية التي نهدد الامن الوطني والإقليمي والدولي وتأمين الشركات النفطية المحلية والأجنبية سواء العاملة في قطاع النفط والغاز او المشاريع الزراعية وكذلك العاملة في البناء والتطوير العمراني.

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