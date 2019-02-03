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العثور على جثة إمرأة مقتولة بالرصاص في تاجوراء

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عثر عناصر الأمن المركزي بتاجوراء على جثة إمرأة مجهولة الهوية مقتولة بالرصاص بمنطقة الزطارنة خلف ملعب القولف تحديدا.

وقال الأمن المركزي بتاجوراء إنهم تلقوا بلاغا عن وجود جثة مجهولة الهوية بمنطقة الزطارنة خلف ملعب القولف تحديدا حيث قام رئيس الفرع بتكليف مكتب التحري والقبض بمتابعة القضية والتأكد من صحة هذه المعلومات وقامت دورية بمرافقة عناصر مركز شرطة وادي الربيع ومساعدتهم في حدود مايسمح به القانون.

وأوضحت إدارة الأمن المركزي في بيان، أنه تم العثور على جثة لإمرآة مجهولة الهوية مقتولة بعيار ناري (9ملم) وتم العثور على هاتف محمول بالقرب من مكان الجثة النوع نوكيا اللون أبيض وعدد من طلقات مسدس من عيار (9ملم) .

وأشار البيان، إلى أنه تم تسليم جميع ماعثر عليه لمركز الشرطة وادي الربيع بحسب تعليمات النيابة العامة لاستكمال بقية التحقيق والإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لات
    يالواء بوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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