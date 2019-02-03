العثور على جثة إمرأة مقتولة بالرصاص في تاجوراء

عثر عناصر الأمن المركزي بتاجوراء على جثة إمرأة مجهولة الهوية مقتولة بالرصاص بمنطقة الزطارنة خلف ملعب القولف تحديدا.

وقال الأمن المركزي بتاجوراء إنهم تلقوا بلاغا عن وجود جثة مجهولة الهوية بمنطقة الزطارنة خلف ملعب القولف تحديدا حيث قام رئيس الفرع بتكليف مكتب التحري والقبض بمتابعة القضية والتأكد من صحة هذه المعلومات وقامت دورية بمرافقة عناصر مركز شرطة وادي الربيع ومساعدتهم في حدود مايسمح به القانون.

وأوضحت إدارة الأمن المركزي في بيان، أنه تم العثور على جثة لإمرآة مجهولة الهوية مقتولة بعيار ناري (9ملم) وتم العثور على هاتف محمول بالقرب من مكان الجثة النوع نوكيا اللون أبيض وعدد من طلقات مسدس من عيار (9ملم) .

وأشار البيان، إلى أنه تم تسليم جميع ماعثر عليه لمركز الشرطة وادي الربيع بحسب تعليمات النيابة العامة لاستكمال بقية التحقيق والإجراءات القانونية اللازمة بالخصوص.

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