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الخراز: المستشار بوشناف أعطى أوامره للبدء في إعداد خطة لتأمين مدينة سبها

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام بوزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة طارق الخراز على أنه بعد العملية العسكرية الناجحة للقوات المسلحة في سبها يجب على وزارة الداخلية أن تكون متواجدة صفاً لصف لتوحيد عمل رجال الأمن في المدينة.

الخراز أشار خلال مداخلة هانفية عبر برنامج”غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن زيارة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف والوفد المرافق له جاءت للوقوف على المشاكل التي تعاني منها سبها من الناحية الأمنية، لافتاً إلى حاجة المديرية لحلحلة مشاكلها في الفترة القادمة.

وشدد على أن القوات المسلحة لها الفضل بالإنتصارات المتكررة التي تحدث من أجل ليبيا والإقليم الليبي الذي كان مشتت في السنوات الماضية بالإضافة لوجود التنظيمات الإرهابية والتنظيمات التي تعمل بإطار الجريمة المنظمة، معتبراً أن البعد الجغرافي لمدينة سبها والبعد عن الإدارات المركزية في طرابلس أو بالشرق الليبي وتغلغل تلك الجماعات التكفيرية أو المتطرفة أو المعارضة للحدود الجنوبية للدولة الليبية تسبب جميع ذلك في سوء الخدمات الأمنية والخدمات المعيشية.

وفيما يتعلق بالعناصر المنقطعة عن العمل أوضح أن تعليمات وزير الداخلية بالخصوص كانت واضحة بمباشرة إعطاء موقف للوزارة عن المنقطعين عن العمل الأمني في سبها لأنها تعتبر صمام الأمان للجنوب الغربي للدولة الليبية ونجاحها الأمني في المدينة يعتبر نجاح للجنوب بصفة عامة.

كما أضاف أن المستشار بوشناف أصدر اوامره للبدء بخطة أمنية كما أعدت مسبقاً في بنغازي ودرنة وتشكيل غرفة أمنية تقوم بواجباتها المتكاملة مع الأجهزة المساندة الأخرى في سبها وحلحلة كافة المشاكل، مبيناً أن البعد الجغرافي وقلة التواصل وخلق مسميات عديدة أثرت على المشهد في سبها من الناحية الأمنية.

ونوّه إلى أن الضباط الذين حضروا الإجتماع المنعقد مع المستشار بوشناف طالبوا بإنشاء بوابات إلكترونية في سبها تساعد بغلق الحدود الإدارية للمدينة، معتقداً ان المشاكل في المدينة غير متعلقة بالأمور الأمنية بل الأمر الأمني يتعلق باستقرار  وإنهاء حالة الفقر.  

وعن جاهزية الوزارة لإستلام المواقع المحررة في سبها من القوات المسلحة شدد الخراز على جاهزية الوزارة فذلك الأمر واجب إلزامي كونها وزارة سيادية على مستوى الدولة الليبية تتلاها كل البلديات في الدولة الليبية سواء اكانت سبها تراغن وغدوة وطرابلس فبمجرد نجاح العمليات العسكرية تلقائياً الأجهزة الامنية ستعود للعمل مع القوات المسلحة.

الخراز تابع قائلاً :” الغائب عن المشهد أن عمل وزارة الداخلية ليس قتالي في مواجهة التطرف والجريمة المنظمة،دور قوات المسلحة يسير بشكل ممتاز جداً وعمل الوزارة يأتي صمام الامان في أي مكان بالحدود الإقليمية للدولة الليبية فمجرد أن تدخل القوات المسلحة هناك الأجهزة الأمنية و لشرطية ستعمل على حفظ استقرار الوضع”.

ختاماً لفت إلى أنه من المؤكد وجود خطوط تماس بعيدة عن الأجهزة الأمنية بسبب الإنشقاقات والتفتت والجريمة وبالإضافة لمشاكل أخرى لاتعد ولا تحصى أثرت على المشهد الأمني في ليبيا بصفة عامة لكن عندما تعود الدولة بالعمليات العسكرية والنجاحات السياسية سيكون الأمن مرتبط بنجاح العملية العسكرية في أي بقعة أو أقليم داخل الدولة الليبية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

  • jlk;jk;j
    يالواء بوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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