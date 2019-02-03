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مدير الإدارة العامة للأمن المركزي يقوم بجولة تفقدية لفرع الإدارة في طرابلس

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شدد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي التابعة لداخلية الوفاق عميد محمد فتح الله على ضرورة الاهتمام بالضبط والربط والتقيد بالزى الرسمي لأعضاء هيئة الشرطة ومعاملة المواطن بالصورة المثلى.

العميد فتح الله حث بحسب المكتب الإعلامي التابع للداخلية أعضاء ومنتسبي الفرع على التواصل والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية بالمنطقة للحفاظ على الأمن داخلها.

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وجاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها العميد فتح الله لفرع الإدارة بطرابلس اليوم الأحد حيث تأتي هذه الزيارة للوقوف على وضع الترتيبات والدوريات والتمركزات الأمنية داخل المدينة.

كما أكد على أن جميع فروع ومكاتب التابعة للإدارة العامة للأمن المركزي تشتغل في إطار عمل موحد من أجل هدف واحد وهو حفظ الأمن والإستقرار داخل البلاد.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليق

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    يالواء بوخمادة ياناضوري من الاخير المشير المشير
    ياحكماء يامشايخ ما تعبو ا نفسكم لانبو منكم حد
    لا نريد فرج اقعيم ولا الوكواك ولا بلعيد الشيخي ولا بوخمادة ولا السراج ولا باشاغا ولا الناضوري ولا البرعصي ولا امطلل ولا اي حد فكلهم جنود عند المشير
    المشير المشير المشير ياخنازير حتى ولو قدمت مع المشير فانكم جنود عنده ياجبناء
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى
    فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد
    الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد
    مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة
    فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا
    نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين .
    وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء
    اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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