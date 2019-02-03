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«تعليم الوفاق» تُنظم احتفالية بشأن الفائزين بجائزة المعلم المتميز

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

قال وزير التعليم لحكومة الوفاق الوطني الدكتور، عثمان عبد الجليل، خلال مشاركته في الاحتفاء بالمعلمين الفائزين بجائزة المعلم المتميز في نسختها الثانية: «أقمنا هذه المسابقة لكي نحيي ونجدد في معلمينا روح المنافسة الشريفة والرغبة في التطوير والمبادرة وحب العمل و الإخلاص فيه».

وأضاف عبد الجليل،: «خطتنا لإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية تهدف إلى زرع حب التعلم لا التعليم في نفوس أبنائنا التلاميذ و الطلاب».

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • يوجد معلمين متميزيين وليبيين ومرحومين لهم تاريخ في ليبيا ، وما زالت ذكراهم الي الان عن طريق ابناءهم وبناتهم وعاءلتهم ولا زال ذكرهم في جموع الناس بالخير والبركة والرحمة والاحترام وخاصة في المدينة طرابلس العاصمة ، وفي مدرسة الفنون والصناءع الاسلامية في قلب العاصمة طرابلس ليبيا.

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