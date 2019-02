المتوسط:

قال وزير التعليم لحكومة الوفاق الوطني الدكتور، عثمان عبد الجليل، خلال مشاركته في الاحتفاء بالمعلمين الفائزين بجائزة المعلم المتميز في نسختها الثانية: «أقمنا هذه المسابقة لكي نحيي ونجدد في معلمينا روح المنافسة الشريفة والرغبة في التطوير والمبادرة وحب العمل و الإخلاص فيه».

وأضاف عبد الجليل،: «خطتنا لإصلاح وتطوير المنظومة التعليمية تهدف إلى زرع حب التعلم لا التعليم في نفوس أبنائنا التلاميذ و الطلاب».

The post «تعليم الوفاق» تُنظم احتفالية بشأن الفائزين بجائزة المعلم المتميز appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية