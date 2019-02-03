قوّة حماية الجنوب تعتبر تحرير غدوة “هجوم قبلي متمرد”

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

وصفت قوّة حماية الجنوب، التّابعة لغرفة العمليات المشتركة بالمنطقة الجنوبية، ما شهدته منطقة (غدوة) جنوب سبها يوم الجمعة الماضية، بأنه هجوم لمليشيات قبلية متمردة، مدعومة من قبل اللواء “خليفة حفتر”، في إشارة إلى قوات الجيش الليبي.

وأوضحت القوة في ــ بيان لها ــ أنها تمكنت من صدّ هجوم، في منطقة (غدوة) من قبل مليشيات قبلية تحمل الحقد والضغينة للمنطقة ومكوناتها الاجتماعية، وتسعى لنشر الفتن والفوضى فيها، وتزعزع أمنها واستقرارها بالتحالف مع مرتزقة العدل والمساواة.

وأبدت القوة، استغرابها من صمت المجلس الرئاسي، وحكومة الوفاق، عما يحصل في الجنوب، مطالبًا بموقف واضح؛ لمنع تغول قوات حفترالدخول للمنطقة، بحسب ما جاء في البيان.

وحذرت، من أن مواصلة الاعتداء عليهم، سيدخل المنطقة في حرب مفتوحة وطويلة الأمد والتي قد تخلق فراغا أمنيا، ينسف جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وهددت بأن محاولات السيطرة، على المنشآت النفطية من خلال العمليات العسكرية قد تدمر قوت الليبيين جميعًا، مؤكدًا على مواصلة العمليات العسكرية؛ حتى طرد القوات المسلحة من المنطقة.

الجدير بالذكر، أن قوة حماية الجنوب شُكلت بموجب قرار المجلس الرئاسي، في شهر مايو من العام 2018 ، على أن تكون قوة عسكرية، قوامها لواء لحماية وتأمين الجنوب، تتكون من كتائب المناطق العسكرية الوسطى وطرابلس والغربية.

وكانت قد أعلنت القيادة العامّة للجيش الليبي، منتصف يناير الماضي، عن انطلاق عمليات تحرير الجنوب من العصابات الإرهابيّة والإجراميّة، حيثُ تمكنتْ من القضاء على أبرز قادة الإرهاب بالمنطقة.

وجاءت عمليات التحرير، بعد أن عانت مناطق الجنوب، منذ سنوات من انفلات أمني وتعددت بها جرائم القتل والحرابة، وعاثت بها الجماعات الإرهابية فسادًا، حتى اختفت بداخلها معالم الدولة المدنية.

هذا وأعلن الناطق باسم الجيش الليبي عميد “أحمد المسماري”، في الأول من شهر فبراير الجاري، تحرير منطقة (غدوة) بالكامل، ضمن عملياته لتحرير مناطق الجنوب من عصابات مليشيا المدعو “إبراهيم الجضران” وبقايا مليشيات شورى بنغازي الإرهابي والعصابات التشادية الإجرامية.

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