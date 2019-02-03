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مسؤول في الحكومة الموازية: حفتر يشن حملة عسكرية في الجنوب هدفها تطهير مكون التبو

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / ليبيا الخبر
ليبيا الخبر
مصدر الخبر / ليبيا الخبر

3 فبراير,2019

3 فبراير,2019

3 فبراير,2019

قال رئيس الهيأة العامة للإسكان والمرافق، التابعة للحكومة الموازية، شرق ليبيا علي كوصو أردي، إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، يشن حملة عسكرية هدفها التطهير العرقي لمكون التبو في الجنوب الليبي، مستخدما في ذلك قوات من المرتزقة والأجانب وبعض الميليشيات القبلية المتعصبة.

 

وأوضح أردي في بيان استقالة من رئاسة الهيأة، موجه إلى رئيس الحكومة الموازية عبد الله الثني، أن الحكومة تحولت تدريجيا لمصدر تمويل ومعول هدم في يد مشروع انقلاب عسكري فاضح ووسيلة لتذخير آلة قتل الليبيين بدعمها قوات ما يسمى بالجيش العربي الليبي.

 

وأكد رئيس هيأة الإسكان والمرافق المستقيل، أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر سبب رئيس في إفشال مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية، واختناق المسارات السياسية والاقتصادية، وتخلخل الانسجام الاجتماعي.

 

وأشار أردي أن عملية تطهير الجنوب التي أطلقها حفتر، هي عملية لتطهير الجنوب من  أهله, مذكرا الجميع بأن دعم عمليات عسكرية لاستباحة المدن والاعتداء علي المواطنين، وممتلكاتهم بدوافع تمييزية تغذيها نعرات إثنية، هي جريمة تخالف كافة التشريعات السماوية، وتتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى ارتقائها لدرجة الخيانة الوطنية العظمى.

 

وحذر رئيس هيأة الإسكان، المتورطين في جرائم ما وصفه بالتطهير العرقي، من مآلاته الكارثية على المصلحة العليا للوطن، ووحدة ترابها.

 

وأرجع إدري سبب استقالته من رئاسة هيأة الإسكان والمرافق، إلى أن الحكومة المؤقتة كسلطة تنفيذية، تظل منبثقة عن البرلمان الذي تجاهل مؤخرا المطالب العادلة للمكونات العرقية الثقافية في نيل حقوقها/ ونهجت سبيل لجنة صياغة مشروع الدستور، التي أصرت باستماتة مريبة علي تمرير مسودتها المعيبة بمنطق المغالبة لا التوافق، حسب نص البيان.

 

وأضاف رئيس المرافق المستقيل، أنه لا يقبل أن يكون جزءا من حكومة تُحاسب وتُؤمر من قبل سلطة تشريعية، امتهنت نفس النهج والمبدأ، ضد الأقليات من مكونات الشعب الليبي، ولم تعر مطالبهم العادلة وتظلماتهم الجلية أي اهتمام، موضحا أنه إذا استمر في عمله فإن ذلك يعد مساهمة منه بشكل مباشر أو غير مباشر في تثبيت وتأصيل تلك ممارسات الإقصائية الظالمة.

 

وتابع إدري أنه كغيره من الليبيين ما زال يحلم بدولة مدنية، ويؤمن بالمساواة، ويسعى جاهدا لتحقيق العدالة بين الليبيين على اختلاف انتماءاتهم العرقية وامتداداتهم الثقافية والجغرافية، دون تمييز.

 

وكانت مكونات قبيلة التبو الليبية، في الجنوب الليبي، قد طالبت البعثة الأممية في ليبيا، أمس السبت، بالتدخل العاجل لوقف التطهير العرقي الممنهج للتبو، مؤكدة على ما جاء في إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة، أمام مجلس الأمن في وصف الأوضاع في الجنوب.

 

وناشدت في بيان لها، حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، بتحمل مسؤولياتها تجاه أبنائها في الجنوب الليبي.

 

وأكد البيان أن الأحداث العسكرية التي تشهدها منطقة غدوة، جنوب مدينة سبها الليبية، هي عبارة عن اعتداء غاشم من قبل ميليشيات قبلية، تحت غطاء ما يعرف بجيش عملية الكرامة.

 

وأوضح البيان الذي قرئ اليوم السبت في ميدان الشهداء، بمدينة مرزق جنوب ليبيا، أن الاعتداء الغاشم جاء بذريعة تطهير المنطقة من العصابات والميليشيات والمعارضة التشادية والإرهاب.

 

وأضاف البيان، أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر مدعومة من حركة العدل والمساواة السودانية المعارضة، بهدف إبادة مكون الجنوب الليبي.

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تعليقات

  • ما يحدث الان هو محاولة سلب الليبيين من ثقافاتهم وأعرافهم وثرواتهم وثراثهم ودينهم الذي ينبع اصله من الجنوب الليبي ، معظم الألبسة الثراثية الصناعات التقليدية وتربية الإبل والمواشي والدفاع العسكري التقليدي للقرى وشيوخها ينبع من القبال الجنوبية لليبيا وهذا ما لا يعرفه الكثيرون من المستشرقين ، الذين يتزوجون من بنات العجم والروم،،،، ليخلطوا بين الأنساب في ليبيا ويجلبون اعمال وأفعال شاذة وغريبة عن مجتمعنا الاسلامي الليبي ،،، وهذه تعتبر خيانة للوطن وأعرافه وعاداته المتعارف عليها ،، نحن لا نكره التنوع في ليبيا لكن يجب ان تكون هناك ضوابط وحدود واحترام لثقافات القرى والمدن واهميتها لان البيءة الصحراوية بيءة صعبة جدا وتحتاج لمن يعرف كيف ان يتعامل معها ويعيش فيها بالطريقة الصحيحة والمتعارف عليها في الشءون الاجتماعية وعدم الخلط او محاولة الاستعلاء بالجيش اًو بالمستشرقين ،،، لان توجد أشياء في ليبيا ستبقى كما هي ولن تتغير مثل المساجد والعادات التقليدية والاعراف والعلاقات الاجتماعية الليبية الاسلامية .

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  • البطل (على كوصو )يا له من رجل وطني شجاع لم تغره الدعاية الكاذبة التي يبتها وجه البنجلاديش المدعو المسماري بوق المجرم حفتر حين يقول نحن نحارب الارهاب وهو يريد التغطية على أكاذيبهم حيت في مفهومهم الإرهابي هو الوطني الذي يرفض حكم المجانين الخونة الارهابين الساقطين من قوائم العسكريين بسبب خيانتهم للكرامة والآداب العسكرية وهدا حال اهلنا التبو عمالقة الجنوب الليبي الدين تنبهوا لأكاذيب وافلام حفتر التي تخرجها المخابرات السيسية له حتى يقضى على معارضيه ويحكم ليبيا حتى يجد المجنون السيسي رفيقا له سارق لحكم ليبيا كما هو سرق حكم مصر والمصاريف على قردي الامارات محمد بن زايد ومحمد بن راشد قبح الله وجههما ….

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