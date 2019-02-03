“كارثة صحية” بثلاجات السبعة

نفذ مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة جهاز الحرس البلدي، الأحد، جولة تفتيشية مفاجئة على ثلاجات تخزين اللحوم البيضاء والحمراء والأسماك المجمدة الكائنة بمنطقة السبعة.

وقال المركز بصفحته في “فيسبوك”، إن الجولة جاءت بهدف التأكد من سلامة التخزين ونظافة العاملين والسلع الموردة من اللحوم وطرق التنظيم والترتيب، حيث تبين أن المكان يفتقر للمقومات الصحية والمواصفات المعمول بها من حيث طرق تخزين ونظافة المكان وما يترتب عن هذا من مضاعفات تؤثر سلبا في صحة المواطنين.

وأشار المركز إلى أن مفتشيه ورجال الحرس البلدي اتخذوا إجراءاتهم الضبطية وتم قفل حوالي 30 مخزنا لا يراعي أبسط الاشتراطات الصحية المعمول بها.

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