الخيالي: نسعى لإفتتاح مطار سبها هذا الشهر بمساعدة الحكومة المؤقتة

ليبيا – أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي على أن المدينة شهدت بعد وجود القوات المسلحة إستقرار كبير مع توفر جميع السلع بأسعار بدأت تنخفض تدريجياً مع وجود إستقرار تام لكل المحلات، مشيراً إلى أنه من المتوقع توزيع السيولة غداً على كل المواطنين عن طريق مخاتير المحلات.
الخيالي قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “غرفة الأخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” السبت وتابعته صحيفة المرصد إن العملية ستكون بتقديم الصك من قبل المواطن لمختار المحلة والذي بدوره يذهب للمصرف ويأخذ النقود لتوزيعها على منطقته.
وإعتبر أن الإستراتيجية الجديدة التي ستتبع والمتمثلة بتوزيع النقود عن طريق المحلات جاءت بعد المشاكل الكبيرة التي وقعت في الفترة السابقة في ظل إستفزاز المواطنين من قبل مجموعة من المصارف أما فيما يتعلق بفتح المصارف أمام المواطنين والمحاكم ومكاتب الشرطة فسيتم ذلك فيما بعد.
وإستطرد حديثه قائلاً :”بالأمس هناك من تعدى على المصارف وتم تكسير الآلات، مع العلم أنه للأن لم تفعل الشرطة القضائية والمحاكم ولو تم تفعيلها سيتم فتح المصارف بأي وقت أما الوقود فهو متوفر في المحطات لكن السوق السوداء مازالت لأنه لم تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية لكن بعد الوصول للإستقرار وعمل جميع الأجهزة الأمنية والحرس البلدي سيتم إزالة كل الخروقات والعشوائيات كما يجب إزالة كل من فتح محطة وقود غير شرعية وتغريم أي شخص لا يوجد لديه إجراءات رسمية ومخترق الشوارع”.
الخيالي يرى أنه لا عذر لأي محطة أو مدير شركة أو مستودع تم منحهم الصلاحية لأنهم هم من يوزعون النقود ومسؤولين عنه، محملاً إياهم مسؤولية أي خروقات ممكن أن تحصل.
وأعرب عن تمنياته بأن تستمر قوافل الوقود القادمة من مصراتة إلى سبها بشكل خاص والجنوب عامة، مشدداً في سياق آخر حرصهم على فتح مطار سبها خلال الشهر الحالي بمساعدة الدولة والحكومة وبالفعل من المفترض القيام بعدة زيارات له للوقوف على إحتياجاته ومعالجة الأضرار الكبيرة داخله.
كما أبدى تطلعه إلى أن يتم إفتتاح مطار سبها أولاً أمام رحلات الطيران العسكري ليكون هناك حركة بالمطار إلى حين فتح الرحلات الداخلية والخارجية، مؤكداً على أن ما تم سرقته من أجهزة سيتم تعويضها من قبل مصلحة الطيران المدني والحكومات.
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