فتح الله يتابع عمل الأمن المركزي طرابلس

تفقد مدير الإدارة العامة للأمن المركزي التابعة لوزارة داخلية الوفاق العميد محمد فتح الله فرع الإدارة في العاصمة طرابلس.

وأكد فتح الله على ضرورة مراعاة الضبط والربط والتقيد بالزي الرسمي لأعضاء الشرطة والتعامل مع المواطنين بصورة جيدة حاضا أعضاء ومنتسبي الفرع على التواصل والتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى في المنطقة لحفظ الأمن فيها.

وأشار فتح الله إلى وجوب الاستمرار بعمل كافة الفروع والمكاتب التابعة للإدارة في إطار مُوحد لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، مبينا أن زيارته تأتي للوقوف على وضع الترتيبات والدوريات والتمركزات الأمنية في العاصمة طرابلس.

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