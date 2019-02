المجلس الأعلى للدولة يواصل الاستماع لوجهات النظر حول الملتقى الجامع

التقت اللجنة المكلفة بإعداد تصور حول الملتقى الوطني الجامع بالمجلس الأعلى للدولة الأحد مع السادة ممثلي المنتدى الليبي للشؤون الخارجية، و تجمع جبل نفوسة للتنمية، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

حيث بحث الحضور خلال الاجتماعين مستجدات الملتقى الوطني المزمع عقده في المدة القادمة برعاية أممية، والاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس، بالإضافة إلى طرح رؤية البعثة الأممية حول الملتقى.

