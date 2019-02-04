الدولار يرتفع منهياً خسائر أسبوعين

أرتفع الدولار اليوم الاثنين منهيا سلسلة خسائر استمرت على مدى أسبوعين حيث تلقت العملة الدعم من بيانات قوية للوظائف الأمريكية في سوق تتسم بالحذر عموما تجاه توقعات الأصول العالية المخاطر.

ومع إغلاق معظم أسواق آسيا في عطلة هذا الأسبوع، استفاد الدولار الدعم من المحادثات التجارية التي اُختتمت حديثا بين الصين والولايات المتحدة مع اتجاه الدولار لتسجيل أكبر ارتفاع في يومين مقابل اليوان في سنة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات منافسة، 0.1 بالمئة إلى 95.70 بعد أن سجل انخفاضا على مدى أسبوعين متتاليين، فيما ظلت أسواق العملات عموما تتحرك في نطاقات ضيقة في التعاملات الآسيوية المبكرة، مع تداول اليورو مستقرا عند 1.1455 دولار.

واستقر الجنيه الاسترليني عند 1.3073 دولار في التعاملات الآسيوية المبكرة في حين يتوقع المحللون أن يظل الاسترليني متقلبا مع استمرار الضبابية بشأن الانفصال البريطاني عن الاتحاد الأوروبي.

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