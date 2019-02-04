التبو في المهجر تعتزم رفع مذكرات قانونية بشأن التطهير العرقي الذي يستهدفها

قالت جالية قبيلة التبو في دول المهجر، إنها تعتزم رفع مذكرات قانونية لدى المنظمات الدولية، بشأن محاولات الإبادة والتطهير العرقي الذي استهدف القبيلة مؤخرا، من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى محاولات منعهم من إجراءات الحصول على الهوية الوطنية.

وأوضحت الجالية في بيان لها، أنها ستسعى من خلال وسائل الإعلام إلى كشف الحكومات والشخصيات، التي تقود حملات عنصرية ضدها.

وأكد أبناء التبو في الخارج أنهم سيعملون مع المنظمات الدولية والطبية، على إيصال المساعدات والمواد اللازمة إلى أهلهم في الداخل، المتضررين من أعمال الإبادة والتهجير التي تمارسها كتائب الكرامة.

واستنكرت جالية التبو في المهجر، قصف الطيران الحربي لتجمع سلمي في أطراف مدينة مرزق، أدى إلى مقتل سبعة وجرح اثنين وعشرين، معتبرة أن هذا القصف دليل على محاولات الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى استنكارها عمليات الاعتقال الممنهجة من قبل كتائب عملية الكرامة، والتي قالت إنها تحمل أحقادا مسبقة ضد مكون التبو.

وأعرب أبناء التبو في الخارج عن رفضهم لوجود أي عناصر أجنبية داخل أرض الوطن، تحمل السلاح وتنضم إلى الميليشيات، وإن رفعت شعار الجيش الليبي، ومارست أعمال الحرابة والجريمة المنظمة، وعرضت حياة المدنيين للخطر.

وطالبت جالية التبو عملية الكرامة العسكرية، بتطهير صفوفها من العنصريين وأصحاب الأجندات، التي لا تخدم قضية الوطن، وتقود حملة كراهية وفتنة، لا يخدم السلم الأهلي بالجنوب بحسب البيان.

ودعا أبناء التبو في المهجر عملية الكرامة، إلى احترام خصوصية وثقافة القبيلة، وعدم اقتحام مدن ومناطق التبو دون تنسيق مسبق، مع الوجهاء والأعيان، وعدم استفزاز شبابهم.

وكشف بيان جالية التبو في المهجر، عن تفاجئهم بالحملة الإعلامية الشرسة ضدهم، التي تحمل رائحة الكراهية، عقب انطلاق العملية العسكرية، وتنسيق القبيلة مع عملية الكرامة في تسليم المواقع العسكرية بشكل سلمي.

واعتبر البيان أن هذه الحملة ضد التبو، تأتي في سياق الصراع الاجتماعي مع بعض القبائل في الماضي، وفي وقت تحاول فيه القبيلة تجاوزها من أجل بناء الوطن، وبناء السلم الأهلي والتنمية في الجنوب.

وكان الناشط بمؤسسات المجتمع المدني، في مدينة مرزق جنوب ليبيا، سليمان سيدا، قد قال إن الطيران الحربي التابع لعملية الكرامة استهدف تجمعا مدنيا سلميا كان يعد لمظاهرة تندد بالعملية العسكرية، التي أطلقها اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الجنوب الليبي.

وصرح سيدا لموقع ليبيا الخبر، أن حملة حفتر العسكرية تستهدف مكون قبيلة التبو، وتهدف إلى تطهيرهم عرقيا من خلال استخدامه لقبائل تناصبها العداء.

من جانبه أكد عضو لجنة الجرحى بمدينة مرزق، سعيد علي، لليبيا الخبر وقوع سبعة قتلى واثنين وعشرين جريحا، بينهم إصابات خطيرة جراء قصف الطيران التابع لعملية الكرامة، موضحا أنهم يتلقون العلاج في مستشفى مرزق العام.

وطالب الناشط المدني سليمان سيدا حكومة الوفاق الوطني بإصدار بيان يندد بالقصف الحربي على مدينة مرزق، وبعملية حفتر العسكرية التي تستهدف تطهير قبائل التبو بحسب سيدا.

وكان رئيس الهيأة العامة للإسكان والمرافق، التابعة للحكومة الموازية، شرق ليبيا علي كوصو أردي، قد قال إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، يشن حملة عسكرية هدفها التطهير العرقي لمكون التبو في الجنوب الليبي، مستخدما في ذلك قوات من المرتزقة والأجانب وبعض الميليشيات القبلية المتعصبة.

وأوضح أردي في بيان استقالة من رئاسة الهيأة، موجه إلى رئيس الحكومة الموازية عبد الله الثني، أن الحكومة تحولت تدريجيا لمصدر تمويل ومعول هدم في يد مشروع انقلاب عسكري فاضح ووسيلة لتذخير آلة قتل الليبيين بدعمها قوات ما يسمى بالجيش العربي الليبي.

وأكد رئيس هيأة الإسكان والمرافق المستقيل، أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر سبب رئيس في إفشال مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية، واختناق المسارات السياسية والاقتصادية، وتخلخل الانسجام الاجتماعي.

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