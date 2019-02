للخروج من الفوضى.. 100 شخصية ليبية سياسية واجتماعية تدعو سلامة للإسراع في عقد الملتقى الوطني

أصدر 100 شخصية من القوى السياسية والإجتماعية الليبية، بيانًا الاثنين تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، حيث دعت الشخصيات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة إلى اختتام الترتيبات الخاصة بالملتقى الوطني الجامع والإسراع في إعلان موعد لانطلاقه بحيث لا يتجاوز الأول من مارس 2019، وذلك بعد فشل مرحلتي تعديل الاتفاق السياسي واعتماد الدستور وفشل المجلس الرئاسي في أداء مهامه.

ودعا الموقعون إلى التقاء مختلف أطياف الشعب السياسية والاجتماعية للوصول معًا إلى صيغة تمهد الطريق لانتخابات عامة تنهي جدلية التنازع على الشرعية، وتنهي مرحلة انقسام المؤسسات التي تهدد وحدة البلاد وتماسكها.

كما طالبت الشخصيات الموقعة على البيان بالاستمرار في العمل بالإعلان الدستوري مع تعديله بما يسمح بانتخاب الجسم التشريعي الجديد وفق أحد القوانين الإنتخابية السابقة (المؤتمر الوطني العام 2012 ، مجلس النواب 2014).

هذا وشدد الموقعون على ضرورة عدم تحول الملتقى الوطني الجامع إلى مؤسسة (إضافية أو بديلة) واعتبار مخرجاته مطالب شرعية للشعب الليبي للخروج من مرحلة الفوضى الحالية وإنهاء تنازع الشرعيات.

