الملف الليبي على طاولة اجتماع أوروبي عربي في بروكسل

يناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع نظرائهم من دول عربية، خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل، يناقشون قضايا تتعلق بالتعاون، والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الملف الليبي.

حيث يعمل الاتحاد الأوروبي مع الجامعة العربية في إطار اللجنة الرباعية الخاصة بليبيا، إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

هذا ويأتي لقاء اليوم الذي تترأسه من الجانب الأوروبي الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، فيديريكا موغيريني، ومن الجانب العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية السودان، الدرديري محمد أحمد، في إطار التحضيرات للقمة الأوروبية العربية الأولى المقررة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من فبراير الجاري في مصر.

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