اخبار ليبيا الان

الملف الليبي على طاولة اجتماع أوروبي عربي في بروكسل

تم النشر منذُ 1 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

يناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مع نظرائهم من دول عربية، خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل، يناقشون قضايا تتعلق بالتعاون، والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الملف الليبي.

حيث يعمل الاتحاد الأوروبي مع الجامعة العربية في إطار اللجنة الرباعية الخاصة بليبيا، إلى جانب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

هذا ويأتي لقاء اليوم الذي تترأسه من الجانب الأوروبي الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد، فيديريكا موغيريني، ومن الجانب العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية السودان، الدرديري محمد أحمد، في إطار التحضيرات للقمة الأوروبية العربية الأولى المقررة يومي الرابع والعشرين والخامس والعشرين من فبراير الجاري في مصر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • للأسف بعض تافهين وأصحاب السلتات الشعر المقيت ومكياج ستار أكديمي من العرب ومكانها للأسف مصر, يحاولون أن يكونوا قادة للدول العربية ومصير المسلمين والمجاهدين والمناضلين والفلاحين والموظفين والأطباء والمهندسين والعمال والأسر والعائلات في القبائل الليبية المجاهدة من جنوب الصحراء الليبية وحتى مساعد ولرأس جدير .. !!!!
    ولم يجدوا رداً مناسباً يردعهم من اصحاب الحق اليقين وحملة كتاب الله في بلد المليون حافظ لكتاب القرأن في ليبيا.

    رد