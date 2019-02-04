لهذا السبب لم يعقد النواب جلسة اليوم

أكد عضو مجلس النواب علي السعيدي أن أعضاء البرلمان لم يعقدوا جلسة اليوم الاثنين في مقر المجلس بمدينة طبرق. وقال السعيدي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن سبب عدم عقد الجلسة هو غياب هيئة الرئاسة والنواب. وكان عدد من أعضاء مجلس النواب، وقعوا على عريضة يطالبون فيها رئاسة المجلس، بوضع بند من في جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس لتصويت على مشروع قانون يجرم جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، واعتبارها جماعة إرهابية محظورة وذلك بعد استقالة رئيس مجلس الدولة خالد المشري من جماعة الإخوان معللاً تلك الاستقالة بعدم إنجاز الجماعة للمراجعات المطلوبة.

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