المتوسط:

كشفت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب عن تقريرها السنوي وحصيلة أعمالها للعام 2017 شاملاً لأبرز نشاطاتها متضمناً نتائج متابعاتها وتقييمها لأداء الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.وأشارت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها السنوي إلى أنه من خلال متابعتها وتقييمها الأداء الحكومة بصفة عامة خلال الفترة السابقة تكشفت لها العديد من السلبيات التي استنتجت منها بعض الحقائق كانت هي السبب الرئيسي والأساسي في تدني مستوى الأداء الوظيفي في بعض الأجهزة التنفيذية وانحرافها عن الأهداف المرجوة منها والتي حددها المشرع.

The post الرقابة الإدارية تكشف عن انحرافات ومخالفات في الأداء الحكومي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية