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الرقابة الإدارية تكشف عن انحرافات ومخالفات في الأداء الحكومي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:
كشفت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب عن تقريرها السنوي وحصيلة أعمالها للعام 2017 شاملاً لأبرز نشاطاتها متضمناً نتائج متابعاتها وتقييمها لأداء الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة.وأشارت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها السنوي إلى أنه من خلال متابعتها وتقييمها الأداء الحكومة بصفة عامة خلال الفترة السابقة تكشفت لها العديد من السلبيات التي استنتجت منها بعض الحقائق كانت هي السبب الرئيسي والأساسي في تدني مستوى الأداء الوظيفي في بعض الأجهزة التنفيذية وانحرافها عن الأهداف المرجوة منها والتي حددها المشرع.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • لاتوجد إقصاءات سوى الحرص على الأمانة عملية ترتيب الأدارة وليس إقصاءها ضبط البيانات وربطها بالمتعلقات بالخصوص , إزاحة العراقيل , ضبط وترتيب التوظيف التخصصي بالأدارة والحضور , تفعيل الصيانات والمواصلات , توفير السلامة المهنية والأمنية من السرقات , فحص الجودة وطرق التخزين والتسويق والتأمين العام . بالنسبة للقطاعات العامة للمؤسسات.

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