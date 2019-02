توقيع بروتوكول تعاون ليبي مصري في مجال مواد البناء

المتوسط:

أفادت الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة، بتوقيع بروتوكول تعاون مع غرفة مواد البناء المصرية اليوم الإثنين في القاهرة، إذ يهدف بروتوكول التعاون إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في مجال مواد البناء، خاصة مع حاجة السوق الليبي لمواد خام البناء اللازمة لمشروعات إعادة الإعمار.

وقال رئيس الغرفة التجارية الليبية المصرية هاني سفراكس، خلال مراسم توقيع البروتوكول أهمية السير بخطوات جادة نحو تعزيز التبادل الاستثماري بين البلدين، داعيًا إلى إزالة العوائق التجارية بين مصر وليبيا.

اعتبر رئيس غرفة مواد البناء المصرية أحمد عبدالحميد، أن توقيع هذا البروتوكول خطوة مهمة على طريق إعادة إعمار ليبيا، مشيرًا إلى أن مصر تضع كافة إمكانياتها أمام الأشقاء الليبيين في هذا المجال.

