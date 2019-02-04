الارصاد: تحذير شديد من امطار غزيرة وثلوج بداءا من الليلة على هذه المناطق

حذر خبراء بالارصاد أن الاجواء في ليبيا تشهد بدء تأثرها بالمنخفض الجوي والذي لا يزال قبالة السواحل التونسية الشرقية ويتحرك تدريجيا نحو المناطق الشرق حيث سيتمركز قبالة ساحل الخليج خلال الساعات القادمة.

وقال الخبراء انه من المتوقع أن يساهم المنخفض في انعراجات بحرية ممطرة بغزارة على مناطق الشمال الغربي هذه الليلة ويوم غدا الثلاثاء وصباح يوم الاربعاء.

وبحسب الخبراء فستكون الامطار بكميات هامة وغزيرة ترافقها سحب رعدية من حين الي اخر مع تساقط البرد على بعض هذه المناطق باذن الله.

ونبه الخبراء إلى أن الحالة الجوية ستشتد أكثر خلال الساعات القادمة وحتى صباح الأربعاء مع أمطار غزيرة ورعدية أحيانا مع تساقط حبات البرد، وتساقط كثيف للتبروري والثلوج على مرتفعات الجبل الغربي.

ومن المتوقع ان تشمل التقلبات الجوية مناطق الشمال الشرقي من مساء غدا أو يوم الأربعاء.

ووفقا للخبراء فتشير احدث نماذج الطقس بتراكمات الثلوج المتوقعة على مرتفعات الجبل الغربي هذه الليلة ويوم غدا الثلاثاء والتي ستتركز على النصف الشرقي من الجبل الغربي خاصة مدينة غريان والمناطق المجاورة لها. والله اعلم.

يشار إلى الارصاد الجوية الليبية حذرت من جريان الاودية والسيول بشكل كبير وخاصة في التجمعات السكانية والتي تتسبب باغلاق الطرق.

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