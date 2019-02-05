انهيار جزئي لــ”الطريق العريضة” بمدينة هون

تقرير|218

أُهمل لسنوات أهم الشوراع الرئيسية بمدينة هون -مركز بلدية الجفرة- والشهير بـ “الطريق العريضة”،أحدث شوارع المدينة تاريخياً غير أنه الأكثر حيوية فهو يربط بين شرق المدينة وغربها ليمر على أكثر من حي سكني ويتقاطع مع شوارع فرعية عدة ويقع على جانبيه المستشفيات والعيادات والكليات والفنادق والمراكز التجارية والخدمية والمدارس ورياض الأطفال وعشرات المحال والمطاعم والمقاهي والمخابز.

على مر عهدين ظهر واضحاً للعيان من المارة والعابرين الانخفاضات الخطرة في منتصف الطريق ولكن لم تعر أي جهة حكومية اهتماماً فيما المواطنون يترقبون ومنذ فترة حدوث انهيار كلي خاصةً أن الانخفاضات حدثت بجانب محطة لرفع مياه الصرف الصحي والتي تتجمع عندها هذه المياه لرفعها إلى المكان المخصص والذي يبعد عدة كيلومترات شمال المدينة , ولكن العطل المستمر لهذه المحطة تسبب بشكل مباشر وكبير في زيادة جرف التربة أسفل الطريق مما زاد من الانخفاضات وبالتالي ظهور هذه الحفر والانهيارات الجزئية مؤخرا .

في ظل صمت مطبق من الجهات المسؤولة , قامت فرقة العمل التطوعي بمدينة هون والتي تعمل بالمجهود الذاتي بإجراء بعض الصيانات للطرق منذ أكثر من سنة وبالتعاون مع شرطة المرور قامت بالتوجه إلى الطريق العريضة محاولة منها لعمل ما يمكن عمله وفق المتاح لعلها تؤخر قليلاً من حدوث الانهيار الكامل لهذا الجزء من الطريق , وذلك في إنتظار ظهور جهة مسؤولة تقوم بواجبها قبل حدوث كارثة .

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