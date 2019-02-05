تعليق عضوية نواب التبو في البرلمان

أعلن أعضاء مجلس النواب من مكون التبو، أمس الاثنين، تعليق عضويتهم في البرلمان، احتجاجا على ما وصفوها بالأعمال العدائية والحملات العسكرية على مناطقهم، والحصار الذي تفرضه عليها ميليشات قبلية متحالفة مع مرتزقة من جيش تحرير السودان، حسب تعبيرهم.

من جانبها طالبت النائبة عن دائرة مرزق رحمة آدم، في بيان، المجتمع الدولي بحماية المدنيين في الجنوب، كما طالبت البعثة الأممية بتحديد موقفها مما وصفته لحملات “التطهير العرقي ضد مكون التبو”.

وحذر النواب من عمليات تصعيدية لمواقفهم في حال عدم الاستجابة لهم، ونبهوا إلى أنهم سيسلكون كل السبل للدفاع عن النفس، حسب البيان.

فيما أعربت النائبة عن دائرة حي الأندلس بطرابلس ربيعة بوراص، عن تضامنها مع النائبة رحمة، مناشدة الليبيين والعالم والمؤسسات الحقوقية حماية المدنيين وكافة الليبيين من “جبروت الحرب والظلم والعنصرية والجهل ليبيا”.

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