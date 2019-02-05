أعيان غريان: حفتر مجرم حرب

أكد عدد من أعيان وأهالي مدينة غريان أن المدينة لن تكون ممرا لأي قوة عسكرية تسعى إلى زعزعة أمن البلاد وخاصة العاصمة طرابلس، مؤكدين في بيانهم، اليوم الإثنين، دعم قيام الدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة، والانقلاب على الدولة المدنية.

وشدد الأعيان في بيانهم الذي وصفوا فيه حفتر بمجرم الحرب، على حرمة الدم الليبي في أي بقعة من ليبيا، محذرا من فرض أجندة الارهابيين وضرب النسيج الاجتماعي للبلاد، بحسب تعبيرهم.

وجدد البيان التأكيد على أن الوصول للسلطة لن يكون إلا عبر صناديق الاقتراع، لافتا إلى أن من فقد كرامته في تشاد لن يستردها في ليبيا.

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