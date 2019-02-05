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أعيان غريان: حفتر مجرم حرب

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أكد عدد من أعيان وأهالي مدينة غريان أن المدينة لن تكون ممرا لأي قوة عسكرية تسعى إلى زعزعة أمن البلاد وخاصة العاصمة طرابلس، مؤكدين في بيانهم، اليوم الإثنين، دعم قيام الدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة، والانقلاب على الدولة المدنية.

وشدد الأعيان في بيانهم الذي وصفوا فيه حفتر بمجرم الحرب، على حرمة الدم الليبي في أي بقعة من ليبيا، محذرا من فرض أجندة الارهابيين وضرب النسيج الاجتماعي للبلاد، بحسب تعبيرهم.

وجدد البيان التأكيد على أن الوصول للسلطة لن يكون إلا عبر صناديق الاقتراع، لافتا إلى أن من فقد كرامته في تشاد لن يستردها في ليبيا.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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تعليقات

  • هؤلاء هم بيادق الارهاب والقاعدة وداعش. وهم عيون الخيانة والعمالة. وللاسف على اهل غريان رميهم في القمامة كما على اي مدينة تحترم الوطن وعقله. اين كانوا من الجنوب وعصابات تشاد تدوسه. لماذا لم يذهب هؤلاء الاعيان لتنظيفه من تلك العصابات. للاسف هؤلاء وغيرهم يطبلون ايطاليا “لتحريرهم وحمايتهم” وهي التي شنقت الليبيين وقتلت نصف اهل ليبيا ولايتورعون ان يتحالفوا مع الشيطان لكن الشيطان سيلفضهم ويدوس عليهم كما داست امريكا يوما على شاه ايران الذي كان بيدقا ولعبة في يدهم وكما داست على حسني مبارك وبن علي الذان خدما امريكا واوروبا اكثر منكم.

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