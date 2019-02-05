أهالي غريان: نرفض حكم العسكر وغريان لن تكون ممرًّا لزعزعة أمن طرابلس

أعلن أعيان وأهالي مدينة غريان، رفضهم لحكم العسكر والانقلاب على السلطة مؤكدين إن المدينة لن تكون ممرًّا لأي قوة تحاول زعزعة الأمن في ليبيا وخاصة العاصمة طرابلس.

وأوضح الأهالي في بيان مصور الاثنين، بأنهم مع قيام

الدولة المدنية والتداول السلمي على السلطة والوصول إليها لن يكون إلا عبر صناديق

الاقتراع محذرين أي جهة تريد فرض أجندتها ” الانقلابية ” وزرع الفتنة

بين أبناء المدينة.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبار حول تنسيق

قوات الكرامة للدخول إلى مدينة غريان واستلام المواقع الأمنية بها.

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