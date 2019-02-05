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مواطن يشيد محلات تجارية تحت برج ضغط عالي يمنع فريق الصيانة من العمل

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عجزها عن الوصول الي احد ابراج الضغط العالي بمنطقة عين زارة بالقرب من محطة وقود القرقني نتيجة اعتداء احد المواطنين علي الارض المقام عليها البرج واحاطتها بسياج ورفضه قيام فريق الصيانة بإداء عمله ضارباً عرض الحائط بالأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن سقوط اسلاك البرج.

وقالت الشركة ان المواطن قام ببناء محلات تجارية تحت برج ضغط عالي 220 ك.ف غير مبالي بالاضرار الصحية لعدم التزامه بالمسافة القانونية.

وناشد الشركة العامة للكهرباء وزارة الداخلية وجميع الجهات الاعتبارية في الدولة الليبية عامة وعميد بلدية عين زارة عبر صفحتها الرئيسية بالتدخل السريع لإيقاف هذا العبث الذي سيكون عواقبه وخيمة في المستقبل لعدم قدرة الشركة بإجراء أي اعمال صيانة على هذا البرج الهام الذي يربط بين دائرتي جنوب طرابلس وشرقها.

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قناة ليبيا الاقتصادية

قناة ليبيا الاقتصادية

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  • هزلت ورب الكعبه …..!! مواطن متقوى على شركة الكهرباء والحكومة، أكيد ( فار مليشى ) ظاربه فى روحه….!!
    أمال وين الردع ☆ وهيثم السبع….!!؟
    عالعموم ياشركة الكهرباء إنتى كثرتى على ماوصوه فيك إلا العياط
    والحل عندك زى العاده( نحو الخيط )
    واجبدوا ( السبينه ) وتم اللعب.

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