مواطن يشيد محلات تجارية تحت برج ضغط عالي يمنع فريق الصيانة من العمل

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عجزها عن الوصول الي احد ابراج الضغط العالي بمنطقة عين زارة بالقرب من محطة وقود القرقني نتيجة اعتداء احد المواطنين علي الارض المقام عليها البرج واحاطتها بسياج ورفضه قيام فريق الصيانة بإداء عمله ضارباً عرض الحائط بالأضرار والمخاطر التي قد تنجم عن سقوط اسلاك البرج.

وقالت الشركة ان المواطن قام ببناء محلات تجارية تحت برج ضغط عالي 220 ك.ف غير مبالي بالاضرار الصحية لعدم التزامه بالمسافة القانونية.

وناشد الشركة العامة للكهرباء وزارة الداخلية وجميع الجهات الاعتبارية في الدولة الليبية عامة وعميد بلدية عين زارة عبر صفحتها الرئيسية بالتدخل السريع لإيقاف هذا العبث الذي سيكون عواقبه وخيمة في المستقبل لعدم قدرة الشركة بإجراء أي اعمال صيانة على هذا البرج الهام الذي يربط بين دائرتي جنوب طرابلس وشرقها.

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