الأمم المتحدة تطلق خطة الاستجابة الانسانية في ليبيا بالتعاون مع حكومة الوفاق

ليبيا – أعلنت بعثة الأمم المتحدة عن إطلاق الامم المتحدة بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني خطة الاستجابة الانسانية في ليبيا للعام 2019.

البعثة الأممية أوضحت في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” أن الخطة تهدف إلى تقديم المساعدة الانسانية لـ نحو 552,000 شخص يعيشون في ليبيا.

وأكدت على أن إطلاق استراتيجية الاستجابة الإنسانية في ليبيا تعد لحظة مهمة مكرسة للتخفيف من معاناة الآلاف من المواطنين ومساعدة المجتمعات على التطور والازدهار.

وفي هذا السياق عقدت منسقة الشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو لقاء اليوم مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد الطاهر قبل إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية عام 2019.

ريبيرو أشارت إلى أن السبع سنوات الماضية أثرت على الاستقرار وانعدام الأمن على صحة العديد من الأطفال والنساء والرجال في ليبيا، مشيرةً إلى أن الموطانين يصارعون كل عام على تحمل آثار الأزمة التي أدت إلى زعزعة استقرار البلاد وجعلها في طريق الخطر مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية ودمر الاقتصاد.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

ونوّهت إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية تعد الثانية التي تطلقها وخلال ذلك الوقت استمر الشركاء في إحراز تقدم مهم في زيادة وصول المساعدات الإنسانية وبناء علاقات قوية وشراكات مع منظمات وطنية ومحلية والانفتاح على المجتمع المدني.

كما أوضحت أنه من خلال الخطة تعتزم البعثة دعم أشد الناس تضرراً والضعفاء وكثير منهم في الجنوب حيث سيتم مواصلة دعم الليبيين الذين يكافحون من أجل الوصول إلى الخدمات الأساسية والمستلزمات المنزلية الأساسية وذلك من خلال العمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية.

وأكدت على أن التقدم في الإصلاح السياسي والأمني ​​والاقتصادي ضروري لضمان مسارات مستدامة لتحقيق الاستقرار والسلام وهناك الكثير من الجهود جارية في هذا الصدد لكن في الوقت الحالي من المهم للغاية أن يعمل المجتمع الدولي مع الشركاء الوطنيين لضمان حماية وعدم الأشخاص الضعفاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية