أكد المتحدث الرسمي باسم الخطوط الليبية محمد قنيوة، عدم تأثرهم بحملة مقاطعة شركات الطيران والصور التي انتشرت للطائرات الفارغة هي غير صحيحة.

ودعا قنيوة ، خلال تصريحات صحفية له، المجلس الرئاسي بإعفاء شركتهم من الرسوم على النقد الأجنبي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخطوط الليبية ، عدم قدرتهم على الاستمرار إذا لم يرفعوا أسعار تذاكرهم.

