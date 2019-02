” السراج ” يشارك في مؤتمر إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2019

المتوسط:

شارك رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، صباح اليوم الثلاثاء، في أعمال الاجتماع الخاص بإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2019، بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ماريا ريبيرو.

وقال المبعوث الاممي غسان سلامة ، أننا نعمل إلى جانب الحكومة وندعم جهودها وليس بديلا عنها، وأكد إصرار البعثة الأممية على القيام بما فوضها به المجتمع الدولي للخروج من الانسداد السياسي.

وألقى رئيس المجلس الرئاسي كلمة أوضح خلالها بأن الجهد المبذول في هذا العمل الإنساني هو جزء من جهد جماعي يشمل مجالات السياسة والأمن والتنمية، ونجاحه مرهون بالتقدم في مختلف المسارات.

وتطرق رئيس المجلس الرئاسي في حديثه إلى ما تحقق وما هو قيد التحقيق في هذه المجالات كما تحدث عن الأوضاع في الجنوب الليبي.

