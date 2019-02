المتوسط:

التقى الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الثلاثاء رئيسة جمهورية مالطا ماري لويز كوليرو بريكا.

و أعربت ماري لويز كوليرو بريكا عن تقديرها لمبادرة تونس الرامية إلى إيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.

كما أكدت استعداد بلادها لمعاضدة الجهود المبذولة في هذا الملف من أجل تجنيب ليبيا المزيد من الصراعات وتحقيق الاستقرار للمنطقة.

