وزير الخارجية اللبناني لـ سيالة: نرغب في قفل ملف إختفاء الأمام موسى الصدر ورفيقيه

ليبيا – إلتقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة أمس الإثنين وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل على هامش أعمال المؤتمر الوزاري لدول الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي في بروكسل.

الوزير اللبناني جدد بحسب وكالة الأنباء التابعة لحكومة الوفاق اعتذار بلاده وموقفها الرافض للتصرفات التي قامت بها بعض الفصائل في بيروت من إهانة العلم الليبي والشعب الليبي ما أدى الى رفض ليبيا المشاركة في القمة العربیة التنمویة الاقتصادیة والاجتماعیة بالعاصمة بیروت شهر ديسمبر من العام الماضي .

وأكد باسيل على رغبة بلاده في قفل ملف قضية اختفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه بالتعاون مع السلطات الليبية المعنية.

واتفق الجانبان على ضرورة متابعة ماقامت به حكومة الوفاق التي شكلت لجنة خاصة من وزارات العدل والخارجية والجهات المختصة الأخرى للتحقيق في هذه القضية ومتابعة توصيات هذه اللجنة لمجلس الأعلى للقضاء بتكليف قاض تحقيق متفرغ لضمان كشف الحقائق وسرعة الإنجاز وذلك استمرارا للإجراءات المتخذة من مكتب النائب العام وفي إطار اهتمام حكومة الوفاق بهذه القضية .

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