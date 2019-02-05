السراج يرحب بإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2019

أشاد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا لعام 2019.

جاء ذلك في كلمة قالها خلال الاجتماع الخاص بإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية اليوم، حيث تطرق في حديثه، إلى ما تحقق وما هو قيد التحقيق في هذه المجالات، كما تحدث عن الأوضاع في الجنوب الليبي.

من جهته، القى وزير الحكم المحلي كلمة خلال الاجتماع، شدد فيها على دور البلديات في إنجاح خطة الاستجابة الإنسانية، كما تطرق إلى برامج حكومة الوفاق الوطني لتلبية الاحتياجات الأساسية بمختلف المناطق، وجهود اللجنة الوزارية المشكلة لتحسين الأوضاع المعيشية في المنطقة الجنوبية.

الجديرب الذكر، حضر الاجتماع الخاص بإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية السيدة ماريا ريبيرو، وعدد من الشخصيات ذات الصلة.

وحضر اللقاء ، وعن الجانب الليبي السادة وزراء الحكم المحلي،والتعليم، والصحة، والعمل والتأهيل، وعدد من كبار المسؤولين الليبيين، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية والهيئات الدولية المعتمدة في ليبيا.

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